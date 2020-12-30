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Sağlık Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi
Sağlık

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 08:48:00 -
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi. Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı. 

 

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