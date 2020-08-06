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Dünya

Çin'den sert tepki: Karşı adımlar atılacak

Çin, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın yapacağı Tayvan ziyaretiyle ilgili "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:12:00 -
Çin'den sert tepki: Karşı adımlar atılacak

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın yapacağı Tayvan ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak." ifadelerinde bulundu.

"Her türlü teması durdurun"

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında ziyaretle ilgili Tayvan ve ABD'li yetkililerin resmi temas kurmasına karşı çıktıklarını bildirerek, ABD'yi "Tek Çin ilkesi"ne bağlı kalmaya ve Tayvan'la her türlü teması durdurmaya çağırdı.

Tek Çin ilkesine meydan okuyan veya bu ilkeyi görmezden gelen bütün teşebbüslerin nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulunan Sözcü Vang, "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak." dedi.

Washington yönetimi salı günü Bakan Azar'ın Tayvan'ı ilerleyen günlerde ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Pekin yönetimini 1979'dan bu yana Çin'in tek temsilcisi olarak tanıyan ABD, Azar'ı Tayvan'a gönderme kararıyla bölgeye son 40 yıl içinde en üst düzey resmi ziyareti gerçekleştirmiş olacak.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

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