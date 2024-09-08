Çin'den piyasayı karıştıracak hamle: Dünyada ilk olacak!

Çinli otomobil üreticisi SAIC, tamamen katı hal bataryalı ilk otomobilini 2025'te piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket böylece, katı hal pilini ticari olarak kullanan dünyadaki ilk üretici olacak.

Başlangıçta üst seviye modellerde kullanılacak

Tamamen katı hal pillerin yüksek maliyeti nedeniyle pillerin sınırlı sayıda üreticek olan MG Cyber GTS'de kullanılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda konsept olarak görücüye çıkan aracın 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çinli SAIC, katı hal pilli otomobilini 2025'te piyasaya sürecek

Geçtiğimiz yıl boyunca birkaç Çinli şirket katı hal pillerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ancak şimdiye kadar hiçbiri ticari olarak piyasaya süremedi. Mercedes, BMW, Porsche, Hyundai-Kia, Nissan ve Toyota gibi üreticler de katı hal pilleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Katı hal pilleri ile mevcut lityum piller arasındaki en önemli fark, adından da anlaşılacağı gibi katı hal pildeki elektrolitin katı, mevcut pillerdeki elektrolitin ise sıvı olması. Bu, kısmen bir ayırıcıya sahip olmaması nedeniyle, pilin hacmini %40 ve kütlesini %25 oranında azaltarak enerji yoğunluğunun artmasını sağlıyor. Bu tür piller, -25°C-60°C arasında geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilmelerinin yanı sıra, 45.000 şarj-deşarj döngüsüne kadar daha uzun bir kullanım ömrü sunabiliyor. Ayrıca, katı elektrolitler yanıcı, aşındırıcı veya uçucu olmadığından dolayı piller çok daha güvenli hale geliyor ve sızıntı riski taşımıyor.