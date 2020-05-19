Çin’den ortalığı karıştıracak adım! 'Ders alacaklar' deyip cezayı kestiler

Avustralya Başbakanı'nın ABD Başkanı'nın Çin'e yönelik suçlamalarına destek açıklamasına Pekin ağır ceza kesti.

ABD'nin sıkı müttefiklerinden Avustralya hükümetinin Trump yönetiminin korosuna katılıp Çin'in koronavirüs pandemisine yaklaşımı konusunda 'uluslararası bağımsız soruşturma' talep etmesine Pekin ceza kesti.

Sputnik'te yer alan habere göre ihracatının dörtte üçünü Çin’e yapan Avustralya'nın arpa ihracatına Pekin'den yüzde 80.5 gümrük vergisi geldi.

"Böylece gereken dersleri öğrenebilir ve bir daha aynı şeyin yaşanmasına engel olabiliriz"

Nisanda Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ardından, 'daha önce bazı ülkelerin elindeki kitle imha silahlarının uluslararası silah denetçilerinin incelemesinden geçirilmesi örneğindeki gibi pandeminin kaynağının da uluslararası bağımsız denetçiler tarafından araştırılmasını' önermişti. Morrison, ardından teklifini, "Koronavirüs pandemisi olağanüstü etkiler yarattı. Böyle bir durumda dünyanın, bunun nasıl ortaya çıktığının bağımsız bir soruşturmayla değerlendirilmesini istemesi tamamen makul ve sağduyulu bir taleptir. Böylece gereken dersleri öğrenebilir ve bir daha aynı şeyin yaşanmasına engel olabiliriz" diye savunmuştu.

Morrison'a derhal sert tepki gösteren Çin, bugün de Avustralya ekonomisinde 135 milyar dolarlık kayba neden olabilecek ticaret-seyahat-eğitim misillemesi tehdidini hayata geçirme yönünde ilk adımı attı. Bugünden itibaren Avustralya arpasına yüzde 80.5 gümrük vergisi koydu.

Verginin 5 yıl yürürlükte kalacağını açıklayan Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya'yı çiftçilerine sübvansiyon ve Çin'de dampingle suçladı.

Devasa gümrük vergisinin Avustralya'nın kuraklıkla boğuşan çiftçilerine ağır darbe indirmesi bekleniyor.

Çin'in bir numaralı arpa tedarikçisi olan Avustralya, buraya yılda 1.5-2 milyar Avustralya doları değerinde arpa ihracatı yapıyor ve bu da tüm ihracatının yarısını oluşturuyor. Avustralya Ticaret Bakanı ise karardan derin hayalkırıklığı açıklayıp suçlamaları reddetti.