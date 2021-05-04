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Dünya Çin'den 'Myanmar' önerisi!
Dünya

Çin'den 'Myanmar' önerisi!

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Myanmar'da askeri darbenin ardından yapılacak olan müdahalelerin daha kötü sonuçlara yol açacağını belirterek, bölge ülkelerinin bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 04:56:00 -
Çin'den 'Myanmar' önerisi!

BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanlığını devralan Çin'in BM Büyükelçisi Zhang, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çin'in Myanmar'da iç savaş çıkması endişesi taşıyıp taşımadığını değerlendiren Zhang, Myanmar'ın birçok etnik azınlığın yer aldığı bir ülke olduğu, herhangi bir yanlış müdahalenin kaosa neden olacağı ve gerginliği daha fazla artıracağı uyarısı yaptı.

Çin'in krizin çözümü için diplomatik çabaları desteklediğini belirten Zhang, "Bölge ülkeleri, bölgesel örgütler bölgesel sorunların çözümünde daha büyük rol almalı çünkü durumu daha iyi anlıyorlar." dedi.

Zhang, ABD'nin Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle baskı politikası uygulamak yerine diyalog ile yaklaşması önerisinde de bulundu.

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