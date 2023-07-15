Çin’den kutuplaşmayı artıracak NATO çıkışı

Zhang Jun, NATO’nun kendisini bölgesel bir örgüt olarak tanımladığını ancak kendi anlaşmalarının belirlediği coğrafi sınırları aşıp uluslararası ilişkilere müdahale etmeye ve doğuya doğru genişlemeye çalıştığını belirtti. Zhang, bu durumun, bölgesel ve hatta küresel güvenlik üzerinde daha olumsuz ve yıkıcı etkilere yol açtığını vurguladı.

Zhang Jun, kendisini bir savunma ittifakı olduğunu iddia eden NATO’nun üyelerini askeri harcamaları artırmaya, dünya çapında askeri faaliyetler yürütmeye ve gücü sınırlar ötesinde genişletmeye teşvik ettiğine işaret etti.

NATO’nun defalarca uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini, diğer ülkelerin iç işlerine karıştığını ve birçok savaşı kışkırtarak sivilleri öldürdüğünü dile getiren Zhang, bazı NATO üyelerinin çifte standarda başvurduğunu ve ‘nükleer ittifakı’ teşvik ettiğini ve çok sayıda gerçeğin NATO/nun gerçek bir baş belası olduğunu kanıtladığını belirtti.

Zhang Jun, Çin/in dünya barışını inşa eden, küresel kalkınmaya katkıda bulunan ve uluslararası düzenin savunucusu olduğunu dile getirdi. Zhang, Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına zarar veren ve Çin’in çevresindeki bölgenin barış ve istikrarını baltalayan her türlü davranışla kararlı ve güçlü bir şekilde mücadele edeceğini yineledi.

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