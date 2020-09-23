  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'den kısırlaştırma itirafı
Dünya

Çin'den kısırlaştırma itirafı

Müslümanlara zulmeden Pekin’e göre Doğu Türkistan’daki doğum hızı 2018’de üçte 1 oranında düştü. Ülkedeki doğum kontrol aparatlarının yüzde 80’i de Uygur kadınlarına uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:57:00 -
Çin'den kısırlaştırma itirafı

Pekin’in baskı ve zulüm uyguladığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 2018 yılında doğum hızının üçte bir oranında düştüğü belirtilirken, Çin yönetimi bunu kabul etti. CNN’in haberine göre, Çin’in sistematik bir şekilde Uygur Türklerinin nüfusunu azaltmaya yönelik giriştiği faaliyetler “soykırım” boyutlarına ulaşıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Sincan’da yaklaşık 2 milyona yakın Uygur ve diğer azınlıklara mensup Müslümanlar, eğitim adı altında zorla toplama kamplarında tutuluyor. Bu kişilerin çoğu, ucuz iş gücü olarak çalıştırılırken Çin Komünist Partisi’ne ait doktrinlerle beyinlerinin yıkandığı belirtildi.

Kısırlaştırma 5 kat arttı

Alman araştırmacı Adrian Zenz’in resmi Çin belgelerine dayandırdığı raporu ise söz konusu iddiaları daha farklı bir boyuta taşıyor. Zenz, 2018 yılında kısırlaştırılan Uygurlu kadınların sayısının, 2016 rakamlarına kıyaslandığında 5 kat arttığını ortaya koydu. Raporda ayrıca Sincan’da rahim içi doğum kontrol cihazlarının (IUD) kullanımının 2018’de büyük arƨş gösterdiği, buna nazaran Çin genelindeki kullanımının ise her 100 bin kadında 21’e kadar düştüğü bilgisi yer alıyor. Çin’de kullanılan IUD doğum kontrol aparatlarının yüzde 80’inin Uygur kadınlarına uygulanması da dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı
Gündem

Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı

Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.
AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!
Gündem

AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!

Konya'da saat 21.22'de 3.6 şiddetinde deprem oldu.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı