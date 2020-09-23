Çin'den kısırlaştırma itirafı

Pekin’in baskı ve zulüm uyguladığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 2018 yılında doğum hızının üçte bir oranında düştüğü belirtilirken, Çin yönetimi bunu kabul etti. CNN’in haberine göre, Çin’in sistematik bir şekilde Uygur Türklerinin nüfusunu azaltmaya yönelik giriştiği faaliyetler “soykırım” boyutlarına ulaşıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Sincan’da yaklaşık 2 milyona yakın Uygur ve diğer azınlıklara mensup Müslümanlar, eğitim adı altında zorla toplama kamplarında tutuluyor. Bu kişilerin çoğu, ucuz iş gücü olarak çalıştırılırken Çin Komünist Partisi’ne ait doktrinlerle beyinlerinin yıkandığı belirtildi.

Kısırlaştırma 5 kat arttı

Alman araştırmacı Adrian Zenz’in resmi Çin belgelerine dayandırdığı raporu ise söz konusu iddiaları daha farklı bir boyuta taşıyor. Zenz, 2018 yılında kısırlaştırılan Uygurlu kadınların sayısının, 2016 rakamlarına kıyaslandığında 5 kat arttığını ortaya koydu. Raporda ayrıca Sincan’da rahim içi doğum kontrol cihazlarının (IUD) kullanımının 2018’de büyük arƨş gösterdiği, buna nazaran Çin genelindeki kullanımının ise her 100 bin kadında 21’e kadar düştüğü bilgisi yer alıyor. Çin’de kullanılan IUD doğum kontrol aparatlarının yüzde 80’inin Uygur kadınlarına uygulanması da dikkat çekiyor.