Çin'den Japonya'ya kötü haber, çağrı: Endüstriyi sekteye uğratmayın diyerek açıkladı! Çip kısıtlamasına savaş açtı!
Japonya çip yapımında kullanılan 23 malzemenin ihracatına dair koyduğu kısıtlamaları yürürlüğe aldı. Çin'in akıllı telefonlar, yapay zeka ve diğer uygulamalarda yararlanılan gelişmiş çip yapımında kullanılan 23 malzemenin ihracatını kapsıyor. Çip savaşında yeni perde: Japonya'nın ihracat kısıtlaması kararı yürürlükte. Japonya'nın çip üretiminde kullanılan malzemelerin Çin'e ihracatına getirdiği kısıtlamaların yürürlüğe girmesinin ardından, Çin hükümeti Japonya'ya "çip endüstrisini sekteye uğratmaması" çağrısı yaptı. Çin artık Japonya'dan çip alamayacak! İşte son açıklması ve tepkisi belli oldu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, açıklamasında, Japonya'nın getirdiği kısıtlamaları esefle karşıladıklarını belirterek, karardan son derece rahatsız olduklarını söyledi.
Japonya çip yapımında kullanılan 23 malzemenin ihracatına dair koyduğu kısıtlamaları yürürlüğe aldı. Söz konusu kısıtlamalar Çin'in askeri amaçlı yüksek teknolojili çip üretimini kısıtlamayı hedefliyor.
Mao, Japonya'ya, ilgili kısıtlamaların iki ülke arasındaki normal çip endüstrisi işbirliğini sekteye uğratmaması çağrısında bulundu.
Japonya'nın, gelişmiş çip yapımında kullanılan ekipmanların ihracatında Çin'e koyduğu kısıtlamalar, dün yürürlüğe girmişti. Kısıtlamalar, Çin'in akıllı telefonlar, yapay zeka ve diğer uygulamalarda yararlanılan gelişmiş çip yapımında kullanılan 23 malzemenin ihracatını kapsıyor.
ABD, 2019'da Çin'in çiplere ve çip yapım teknolojisine erişimine kısıtlamalar getirmiş, Joe Biden yönetimi ise bu kontrolleri çip tasarım ve üretim malzemelerine de erişimi engelleyecek şekilde genişletmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İlginizi çekebilir→ Çin doğalgaz bulmak için gizlice projeyi hayata geçirdiği ortaya atıldı! Beklenmedik sözler, açıklamalar! Yeniden başlatıyor→ TIKLAYINIZ