Çin doğalgaz bulmak için gizlice projeyi hayata geçirdiği ortaya atıldı! Beklenmedik sözler, açıklamalar! Yeniden başlatıyor

Çin, güneybatı eyaleti Siçuan'da doğalgaz rezervi bulma umuduyla Dünya'ya 10 bin metre derinliğinde yeni bir delik açıyor.

Bu, Çin'in batısındaki Sincan eyaletinde 30 Mayıs'ta açılmaya başlanan ve Asya'nın en derin kuyusu olduğu öne sürülen, petrol zengini Tarım Havzası bölgesinde yer alan ilk projenin ardından Çin'in ikinci ultra derin kuyusu olacak.

Çin'in en büyük petrol ve gaz üreticisi ve dağıtıcısı PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company, perşembe günü Siçuan eyaletinde Şendi Çuanke-1 Kuyusu adı verilen yeni sondaj kuyusunu açmaya başladı.

China Electric Power News haber kuruluşuna göre Çuanke-1 keşfi, Çin'in "ülkenin gelecekteki bilimsel araştırmalarına ve petrol ve doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesine önemli bir temel ve destek sağlamak" amacıyla yürüttüğü daha geniş kapsamlı altyapı projesinin bir parçası olan Derin Dünya sondaj projesinin son derece önemli bir bileşeni.

Başarılı olması halinde gaz rezervi bulma projesi, jeopolitik çatışmalar, kıtlıklar ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle son yıllarda ülke için büyük bir zorluk teşkil eden enerji güvenliğini artıracak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin halihazırda dünyanın en büyük 4. doğalgaz üreticisi ve ülkenin gaz ihracatı şu anda petrol ihracatını aşıyor. Çin, Şi Cinping'in mevcut 5 yıllık planı kapsamında 2025'e kadar enerji ihtiyacını yurt içinden karşılamayı hedefliyor.

Baharatlı mutfağı, nefes kesici dağ manzaraları ve pandalarıyla ünlü güneydoğu eyaleti Siçuan, Çin'in en büyük şeyl rezervlerinden bazılarına da sahip.

Fakat devlete ait petrol devleri, engebeli arazisindeki ve girift yeraltı jeolojisindeki karmaşıklıklar nedeniyle bölgenin potansiyelini tam olarak kullanmakta zorluklarla karşılaşıyor.

Beklenmedik sözler, açıklamalar!

Projenin müdür yardımcısı Ding Wei, bu girişimin Dünya'nın derinliklerinden jeolojik bilgi edinmek ve Çin'de birinci sınıf uluslararası teknik ekip oluşturmak açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

China Electric Power News'e göre Ding, "10 bin metre derinliği keşif projesi, Ay'da keşif projesiyle karşılaştırılabilecek kadar 'büyük bir ulusal proje'" dedi.

Ding, mühendislerin yeraltı koşulları ve uzak arazi nedeniyle sondaj kuyusunun açılması sırasında "birinci sınıf zorluklar" yaşayacağını kabul etti.

China National Petroleum Corporation mayısta, Sincan'da 11 bin 100 metre derinlikte Asya'nın en derin kuyusunu açmaya başladığını açıklamıştı. Proje, gezegenin yüzeyin altındaki derin bölgelerini inceleme çabası olarak adlandırılmıştı.

Rusya'nın kuzeybatısında yer alan ve 12 bin 262 m derinliğe ulaşan Kola Derin Sondajı, dünyanın en derin insan yapımı kuyusu unvanını elinde bulunduruyor.

Çin sondaj kuyularına dahil olan her iki şirket de devlete ait büyük petrol holdingleri. Xinhua'ya göre Sichuan Havzasındaki en son proje, Çin'in en büyük devlet enerji şirketlerinden biri olan China National Petroleum Corporation'ın bir yan kuruluşu olan PetroChina Southwest Oil and Gasfield Co tarafından işletiliyor.

Öte yandan Çin hükümeti, Singapur vatandaşlarına yönelik 15 günlük vizesiz seyahat uygulamasını Çarşamba gününden itibaren yeniden başlatacağı duyruldu! Çin hükümeti, Singapur vatandaşlarına yönelik 15 günlük vizesiz seyahat uygulamasını Çarşamba gününden itibaren yeniden başlatacak. Uygulama ile umuma mahsus pasaport sahibi Singapur vatandaşlarına Çin'e iş, turizm, aile ziyareti ve transit amaçlı girişler için izin verilecek. Bu adım, iki ülke arasındaki insan ve iş akışını kolaylaştırarak ikili işbirliğinin derinleştirilmesine olanak sağlayacak.