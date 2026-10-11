Küçükçekmece'de yıkım felaketi ucuz atlatıldı: Tedbirsizlik ve ihmalkarlık 7 katlı binayı yerle bir etti!
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm gerekçesiyle yıkımına başlanan 7 katlı bina, iş makinelerinin şuursuz çalışması esnasında kontrolsüz bir şekilde aniden çöktü. Bitişikteki yapının yıkımı sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yürütülen idamsız çalışmalar nedeniyle yerle bir olan beton kütlesi, mahalle sakinlerine büyük korku yaşatırken çevredeki binalara, doğal gaz ve su tesisatlarına ağır hasar verdi.