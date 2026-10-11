Küçükçekmece'de yıkım felaketi ucuz atlatıldı: Tedbirsizlik ve ihmalkarlık 7 katlı binayı yerle bir etti!

Burada bir facia olacak, gelip müdahale edin' dedim. Oradan birkaç arkadaş da geldi. Hatta emniyetten birkaç arkadaş da geldi ama 'Burada bizim yapacağımız bir şey yok, sadece güvenlik önlemi alabiliriz' dediler. Ancak belediyeden ve diğer kurumlardan kimse yıkım sırasında burada değildi" dedi.