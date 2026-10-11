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Küçükçekmece'de yıkım felaketi ucuz atlatıldı: Tedbirsizlik ve ihmalkarlık 7 katlı binayı yerle bir etti!

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Küçükçekmece'de yıkım felaketi ucuz atlatıldı: Tedbirsizlik ve ihmalkarlık 7 katlı binayı yerle bir etti!

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm gerekçesiyle yıkımına başlanan 7 katlı bina, iş makinelerinin şuursuz çalışması esnasında kontrolsüz bir şekilde aniden çöktü. Bitişikteki yapının yıkımı sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yürütülen idamsız çalışmalar nedeniyle yerle bir olan beton kütlesi, mahalle sakinlerine büyük korku yaşatırken çevredeki binalara, doğal gaz ve su tesisatlarına ağır hasar verdi.

#1
Foto - Küçükçekmece'de yıkım felaketi ucuz atlatıldı: Tedbirsizlik ve ihmalkarlık 7 katlı binayı yerle bir etti!

YIKIM ÇALIŞMASI SIRASINDA ANİDEN ÇÖKTÜ Ekiplerin binalardan birinde yürüttüğü yıkım çalışması sırasında diğer bina aniden çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çöken binadan kopan parçalar, çevredeki diğer binalara, doğal gaz ve su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.

#2
Foto - Küçükçekmece'de yıkım felaketi ucuz atlatıldı: Tedbirsizlik ve ihmalkarlık 7 katlı binayı yerle bir etti!

'YAN YATSA KARŞISINDAKİ BİNALARI GÖTÜRÜRDÜ' Mahalleli Kibar Yıldırım, "Dün kentsel dönüşüm kapsamında bu binanın yıkımı gerçekleşti. Yanlış yıkımdan dolayı bina bir anda çöktü. Bizim en büyük sevincimiz, binanın aynı yere çökmesi. Çünkü 7 katlı bir binaydı. Bina da değil, site şeklinde bir bloktu. Yaklaşık 54-55 daireli olabilen bir blok. Bir anda durduğu yere çöktü, yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü" dedi.

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Foto - Küçükçekmece'de yıkım felaketi ucuz atlatıldı: Tedbirsizlik ve ihmalkarlık 7 katlı binayı yerle bir etti!

'YETKİLİ KURULUŞLAR BURADA HİÇBİR TEDBİR ALMADI' Yıldırım, "Buradan şunu söylemek istiyoruz; maalesef yetkili kuruluşlar burada hiçbir tedbir almadılar. Ben defalarca belediyeyi aramama rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı aramama rağmen, hatta dün bütün kurumları aradım. Çoğu bana cevap vermediği halde ben dün 112 Acil'i aradım. Oradan emniyete bağlandım. 'Bakın, bizim bu sokakta kentsel dönüşüm sebebiyle yıkım var ama yıkım çok yanlış yapılıyor.

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Foto - Küçükçekmece'de yıkım felaketi ucuz atlatıldı: Tedbirsizlik ve ihmalkarlık 7 katlı binayı yerle bir etti!

Burada bir facia olacak, gelip müdahale edin' dedim. Oradan birkaç arkadaş da geldi. Hatta emniyetten birkaç arkadaş da geldi ama 'Burada bizim yapacağımız bir şey yok, sadece güvenlik önlemi alabiliriz' dediler. Ancak belediyeden ve diğer kurumlardan kimse yıkım sırasında burada değildi" dedi.

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