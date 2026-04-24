Çin'den İran'daki vatandaşlarına son uyarı: Ülkeyi derhal terk edin!
Çin'den İran'daki vatandaşlarına son uyarı: Ülkeyi derhal terk edin!

Çin Halk Cumhuriyeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaşın ardından, bölgedeki vatandaşları için yaptığı "ülkeyi terk edin" çağrısını en üst seviyeden yineledi. Çin'in Tahran Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları tarafından yayımlanan acil uyarıda, İran hava sahası kısmen açılmış olsa da bölgedeki durumun son derece kırılgan ve güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu vurgulandı.

Çin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı güvenlik risklerinin sürmesi nedeniyle İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri ve en kısa sürede güvenli bölgelere geçmeleri yönündeki uyarısını yineledi.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarının yayınladığı uyarıda, İran hava sahasının bazı bölümleri uçuşlara açılmış olsa da bölgesel durumun kırılganlığının sürdüğü ve güvenlik koşullarının karmaşık ve değişken olduğu belirtildi.

 

Uyarıda vatandaşlara dikkatli olmaları, devlete ait ve askeri nitelikteki tesisler gibi hassas alanlardan uzak durmaları ve ülkeyi terk ederek en kısa zamanda güvenli bölgelere geçmeleri tavsiye edildi.

Ülkede kalan vatandaşların acil durumlarda hızla yerel emniyet birimleriyle bağlantıya geçmeleri ve Çin'in diplomatik temsilciliklerinden yardım talep etmeleri gerektiği hatırlatılan uyarıda, güvenlik uyarısına rağmen İran'a gitmeyi seçen vatandaşların yoğun güvenlik riskleriyle karşılaşabileceği ve konsolosluk desteği alma imkanından mahrum kalabileceği kaydedildi.

 

Çin makamları, ABD ve İsrail'in saldırılarının başlamasından bir gün önce, 27 Şubat'ta, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

