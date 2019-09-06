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Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık yatırım!

Çin hükümetinin, İran'a 25 yıllık bir stratejik anlaşma kapsamında enerji ve ulaştırma altyapı projeleri için 400 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtildi. İki ülke bu yatırımlarda ABD doları kullanmayacak.

06 Eylül 2019 Cuma 23:26
Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık yatırım!

Petroleum Economist'in İran Petrol Bakanlığı'na yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ağustos sonunda Pekin'i ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 2016 yılında imzalanan 'Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde hazırladıkları yol haritasını Çin yönetimine sundu.

İran'ın petrol ve doğal gaz sahalarında yeni üretim alanları açacak ve petrokimya endüstrisine yatırım yapacak olan Çin, İran ekonomisine büyük kısmı ilk beş yılda olmak üzere 280 milyar dolarlık girdi sağlayacak.

İran'ın ulaştırma ve imalat sanayi sektörlerine de 120 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Çin, toplam 400 milyar doları bulunan projelerin yanı sıra en az 5000 kişilik bir askeri gücü de ülkede konuşlandıracak.

Çin ödemeyi ihracat yaptığı ülkelerin para birimleri ile gerçekleştirebileceği gibi kendi para birimi yuan ile de yapabilecek. Böylece iki ülke özellikle petrol ticaretindedoları bypass etmişolacak.

İran yönetimi, Rusya'yla da benzer bir yatırım anlaşması yapmayı planlıyor.

 

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 23:26
  1. Çin
  2. İran
  3. Cevad Zarif

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