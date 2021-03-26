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Dünya Çin'den İngiltere'ye yaptırım kararı
Dünya

Çin'den İngiltere'ye yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 05:57:00 - 2021-03-26 05:58:34
Çin'den İngiltere'ye yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamaya göre, aralarında Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith, Neil O'Brien, David Alton, Tim Loughton, Nusrat Ghani, Helena Kennedy, Geoffrey Nice ve Joanne Nicola Smith Finley'in de bulunduğu 9 kişiye, ayrıca aralarında Çin Araştırma Grubu, Muhafazakar Parti İnsan Hakları Komisyonu ve Uyghur Tribunal'ın bulunduğu 4 kuruluşa yaptırım getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugünden itibaren, ilgili kişi ve yakın aile üyelerin Çin ana karası, Hong Kong ve Çin Makao'suna girmeleri yasaklanmıştır. Çin'deki tüm mal varlıkları dondurulacak, söz konusu kişilerin Çin vatandaşları ve kuruluşlarıyla iş ortaklığı yürütmesi yasaklanacaktır. Çin, daha ileri tedbirler alma hakkını saklı tutmaktadır."

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