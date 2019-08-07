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Çin'den "Hong Kong'da yaşanan 22 yılın en büyük krizi" uyarısı

Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Başkanı Cang Şiaoming:- "Gösterilerin, Hong Kong'un Çin'e devrinden bu yana yüzleştiği en büyük kriz olduğunu söyleyebiliriz"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
Çin'den "Hong Kong'da yaşanan 22 yılın en büyük krizi" uyarısı

HONG KONG (AA) - Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Başkanı Cang Şiaoming, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı süren gösterilerin, bölgenin 1997'de Çin'e devredilişinden bu yana gördüğü en büyük kriz olduğunu söyledi.

Başkan Cang, Şenzen şehrinde Hong Kong vatandaşlarının ve idari yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıda, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı 2 aydır devam eden gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Protestolarda şiddetin arttığını ve bu durumun toplumu daha fazla etkilediğini belirten Cang, hükümetin alınması gereken önlemler üzerine görüştüğünü söyledi.

Cang, protestoların Pekin yönetimini son derece endişelendirdiğini vurgulayarak, "Gösterilerin, Hong Kong'un Çin'e devrinden bu yana yüzleştiği en büyük kriz olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Öte yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan bir sergiye katıldı. Gösterilerin, Hong Kong'da istikrar ortamını bozduğunu dile getiren Lam, bölgedeki sorunlarla sükunetle baş edeceklerini, sosyal düzeni sağlayacaklarını ve "tek ülke, iki sistem" anlayışı ile Hong Kong'u her zaman değerli tutacaklarını sözlerine ekledi.

Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, dün yaptığı açıklamada, Hong Kong Özel İdari Bölge hükümeti ve liderini kararlılıkla desteklediklerini belirterek, protesto gösterilerinde suç işleyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulunmuştu.

Yang, göstericilerin yanlış yönlendirildiğini vurgulayarak, perde arkasındakilerin, radikal şiddet unsurlarını desteklediğini, koordine ettiğini, yönlendirdiğini, bu unsurlara açık veya gizli şekilde fon sağladığını ileri sürmüştü.

- 500'den fazla gözaltı

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si dün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gösterilerde polisin protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedilmişti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Baş Yönetici Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
  1. Çin
  2. Çin'e iade yasa tasarısı
  3. Hong Kong

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