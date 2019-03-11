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Çin'den gelen ucuz ürünler için vergi alınmaya başlandı

Gümrüğe takılmayan, ağırlığı 2 kilogramın altında olan ürünlere 5.20 lira ödenecek.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:50
Çin'den gelen ucuz ürünler için vergi alınmaya başlandı

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye BakanıBerat Albayrak, Çin'den zarf içinde gelen ürünlerden vergi alınmamasından dolayı bu durumla ilgili çalışma başlatacaklarını açıklayarak "Kendi yerli ekonomimizi desteklemek ve adımlar atmak zorundayız. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, gece 11-12'den 1-2'ye kadar toplantı yaptık. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup; 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyor. 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyorsa; herhalde o ülkeden gelen yazışmalardır. 26 milyon tane bir yıl içerisinde o ülkeden mektup gelmesi demek; Türkiye'de o kadar o dili konuşan yoktur herhalde düşüncesini bende oluşturdu. Nasıl yazışmışlar? Şunları bir inceleyelim dedim. Dün ilk görüntüleri attılar. Allah Allah o incecik zarflardan neler çıkıyor neler." demişti

5.20 lira ekstra ücret

Çin'den ucuz ürün alanlar bu günlerde paketlerinin üzerinde ekstra bir ücret tarifesiyle karşılaşıyor. Buna göre; 22 euronun altında olan ve gümrüğe takılmayan, ağırlığı 2 kilogramın altındaki ürünlerden; 4.50 lira gümrük sunum ücreti ve 0.70 lira damga vergisi olarak toplamda 5.20 lira alınıyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 00:50
  1. hazine ve maliye bakanı
  2. berat albayrak
  3. vergi
  4. çin
  5. gümrük

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