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Dünya

Çin'den gelen görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı

Çin'in Guangdong bölgesinde şiddetli rüzgarla sallanmaya başlayan Humen Köprüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:20:00 -

Guangdong bölgesinde Pearl Nehri üzerinde bulunan ve 1997 yılında yapılan Humen Köprüsü, şiddetli rüzgarla sallanmaya başladı. 888 metrelik köprü, araç trafiğine kapatıldı.

Tacoma köprüsü çökmüştü

Tarihte daha önce 1940 yılında yapılan ABD'deki Tacoma Narrows Köprüsü, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle sallanmaya başlamıştı. Tacoma Köprüsü, yaklaşık 3 saat sonra çöktü. Uzmanlar, orta şiddette esen rüzgarların aeroelastik çarpıntı üretmesi sonucu köprünün çöktüğünü belirledi ve tarih kitaplarına bir örnek olarak geçti.

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