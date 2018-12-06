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Çin'den geldi Türkiye'yi istila etti! Kilosu 20 liradan kapış kapış gidiyor

Kilosu 20 liradan satılan siyah Çin çekirdeği, piyasayı istila etmiş durumda. Fiyatı beyaz çekirdeğe göre pahalı olan siyah Çin çekirdeği, daha fazla tercih ediliyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:18
Çin'den geldi Türkiye'yi istila etti! Kilosu 20 liradan kapış kapış gidiyor

Özellikle son bir yıldır Çin'den ithal edilen siyah Çin çekirdeği piyasayı etkisi altına aldı. Vatandaşın çok fazla talep ettiği siyah ithal siyah çekirdek beyaz yerli çekirdeği tahtından etmiş durumda.

Son zamanlarda oldukça fazla ilgi gören siyah Çin çekirdeği kuru yemişçilerin en fazla sattığı ürünler arasında yer alıyor. Kilosu 20 TL'den satılan siyah Çin çekirdeği beyaz yerli çekirdekten pahalı olmasına rağmen daha fazla tercih ediliyor. Çin ürünleri her alanda olduğu gibi kuru yemişlerde de kendini gösteriyor. Nostalji ve tadından dolayı tercih edilen siyah Çin çekirdeği, yerli çekirdeğin tahtına göz dikmiş durumda.

"100 kişiden 2'si beyaz çekirdeği talep ediyor"

İthal çekirdeğin ister istemez yerli üreticiyi de etkilediğini belirten kuru yemişçi Ahmet Kurt, "İçi dolgun olduğu için müşteri tarafından ilgi görüyor. Beyaz çekirdeği öldürdü. Haftada 100 kilo beyaz siyah çekirdek sattığımızı düşünürsek 1 kilo bile beyaz çekirdek satamıyoruz. Olan da Türk çiftçimize oldu. İthal olduğu için ülkeye bir katkısı yok. Beyaz çekirdeği tamamen bitirdi. Esnaf olarak belki biz kazanıyoruz ama ülkemiz adına dışarıdan gelmesi zarar. Siyah Çin çekirdeğin kilosu 20 TL. Beyaz yerli çekirdeğin kilosu 15 TL. Piyasadaki siyah çekirdeklerin yüzde 100'ü ithal. Bir ülkeden daha geliyor ama çoğu Çin'den. Artık 50 kişiden 1'i beyaz çekirdeği talep ediyor. Vatandaş siyah ithal çekirdeği tercih ediyor" dedi.

"Piyasayı istila etti"

Son bir yıldır siyah Çin çekirdeğinin revaçta olduğunu söyleyen kuru yemişçi Erdoğan Türker, "Satışı yerli beyaz çekirdekten fazla. Vatandaş daha lezzetli buluyor. Yaklaşık bir yıldır siyah çekirdek revaçta. Türkiye siyah çekirdeği yetiştirmeye çalışmışlar fakat randıman alamadılar diye duyduk. Biz vatandaşlarımıza yerli beyaz çekirdeği öneriyoruz ama vatandaş siyah çekirdeği talep ediyor. Vatandaş talep edince bizde mecbur satıyoruz. Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etmiş durumda" diye konuştu.

"Her kuru yemişçi de bulmak mümkün"

Siyah Çin çekirdeğinin her yerde satıldığını belirten kuru yemişçi Temel Bulut, "Lezzeti ve nostalji olduğu için vatandaşlar siyah Çin çekirdeğini tercih ediyor. Her kuru yemişçi de siyah Çin çekirdeği bulmak mümkün. Her yerde satılmaya başlandı. Vatandaşın çok fazla ilgisi var" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:18
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Temel Bulut
  3. Ahmet Kurt
  4. Türkiye
  5. Samsun
  6. Çin

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