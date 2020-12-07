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Ekonomi Çin'den flaş Türkiye açıklaması
Ekonomi

Çin'den flaş Türkiye açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çin'e gönderdiği ihracat treninin içtenlikle karşılandığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:40:00 -
Çin'den flaş Türkiye açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’den Çin’e gönderilen ilk ihracat treni ile ilgili soruyu yanıtladı.

Sözcü, "Türkiye’nin Çin’e ihraç ürünleri taşıyan ilk yük treninin gönderilmesini içtenlikle karşılıyoruz. İstanbul’dan 4 Aralık’ta ayrılan yük treni, 42 konteyner taşıyor ve 8 bin 693 kilometre yol kat ettikten sonra, 12 gün içinde yani gelecek hafta Çin’in Xi’an kentine ulaşacak" dedi.

Covid-19 salgınının başlamasından bu yana küresel lojistik faaliyetlerinin ve ticaretin gerilediğini hatırlatan Çinli sözcü, bu bağlamda kara taşımacılık kanallarının uluslararası taşımacılıktaki rolünün önem kazandığını belirtti.

Hua, Çin’e ihraç ürünleri taşıyan trenlerin, güzergâh üzerindeki ülkelerin ekonomilerinin toparlanmasına katkı yapacağı gibi, ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirerek halklara daha iyi hizmet sağlayacağını dile getirdi.

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