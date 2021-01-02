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Dünya Çin'den flaş Rusya açıklaması
Dünya

Çin'den flaş Rusya açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Moskova ile Pekin arasındaki stratejik iş birliğinin sonu, üst sınırı ve kısıtlı alanları olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:36:00 -
Çin'den flaş Rusya açıklaması

Xinhua ajansına ve Çin Merkez Televizyonu’na (CCTV) konuşan Vang, Rusya ve Çin arasındaki stratejik iş birliğinin sonu, üst sınırı ve kısıtlı alanları olmadığını ifade etti.

Çinli diplomat, “Geçtiğimiz yıl Rus-Çin ilişkileri salgın ‘sınavından’ geçerek ve değişimlerin sınamalarına dayanarak, her yönüyle tarihi boyunca var olan en üst düzeyine ulaştı” diye konuştu.

Vang, iki ülke halklarının salgınla mücadelede birbirlerine yardım ve destek sağladığını, tarafların salgının ortak kontrolü ve önlenmesi alanında, aşı ve ilaçların araştırma ve geliştirilmesinde yakın işbirliği yapmaya devam ettiğini belirtti ve ekledi:

“Her iki taraf da işlerin ve üretimin yeniden başlamasını var gücüyle destekliyor, üretim ve tedarik zincirlerinin işleyişini sağlıyor, büyük projeler istikrarlı bir şekilde ilerliyor, dijital ekonomi ve e-ticaret gibi yeni format ve modellerde iş birliği ise hızla genişliyor.”

Vang, "Rusya ve Çin arasındaki stratejik iş birliğinin sonu, üst sınırı ve kısıtlı alanları olmadığını" vurguladı.

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