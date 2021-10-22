Çin’den flaş karar! Resmen kapatıldı

Yeni Akit Ankara

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, yasa teftiş ekibinin sunduğu yasanın uygulanmasıyla ilgili bir raporu dinledi. Raporda, yasanın uygulanmasından bu yana, ülkenin kilit alanlarındaki katı atık kirliliğini önleme ve kontrol etme alanında dikkate değer sonuçlar elde edildiğine dikkat çekildi. 2020 yılı sonuna kadar 46 pilot şehirdeki mahalle ve sitelerde çöp sınıflandırmasının kapsama oranı yüzde 94,6’ya, geri dönüşüm oranı ortalama olarak yüzde 36,2’ye ve tehlikeli atıkların toplu halde çözülme kapasitesi yılda 140 milyon tonu aşmış durumda.

“Atıksız” pilot şehirler oluşturuldu

1 Ocak 2021'den itibaren 18 katı atık ithalat limanının tamamı iptal edildi. Çeşitli seviyelerdeki hükümet birimlerinin yasal sorumlulukları aktif ve etkin bir şekilde uygulanıyor. Tianjin Eco-City ve Shenzhen gibi “atıksız” pilot şehirler ve bölgeler, katı atıkların kaynak yerlerinin azaltılması ve kaynak kullanımını teşvik ederek örnek oluşturdu.