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Ekonomi Çin'den flaş İran kararı
Ekonomi

Çin'den flaş İran kararı

Çin ile İran arasındaki ticari ilişki hacminin, 2022 yılında bir yıl öncesine kıyasla, yüzde 7 oranında artarak 15,8 milyar dolara ulaştığını bildirirken ithalatı arttıracaklarını da açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 16:02:00 -
Çin'den flaş İran kararı

Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre Çin, 2022 yılında da İran'ın en büyük ticaret partneri olmaya devam etti. Çin, İran’ın en önemli ticari partneri konumunu üst üste 10 yıldır koruyor. Bakanlık sözcüsü Shu Jueting basına verdiği demeçte, Çin ile İran arasındaki ticari ilişki hacminin, 2022 yılında bir yıl öncesine kıyasla, yüzde 7 oranında artarak 15,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre Çin, 2022 yılında da İran'ın en büyük ticaret partneri olmaya devam etti. Çin, İran’ın en önemli ticari partneri konumunu üst üste 10 yıldır koruyor. Bakanlık sözcüsü Shu Jueting basına verdiği demeçte, Çin ile İran arasındaki ticari ilişki hacminin, 2022 yılında bir yıl öncesine kıyasla, yüzde 7 oranında artarak 15,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

14 Şubat’ta İran İslam Cumhuriyeti Başkanı İbrahim Raissi’nin Çin’i ziyaret ettiğini anımsatan Shu, ziyaret sırasında, her iki ülkenin aralarındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu ve bir dizi olumlu sonuca varıldığını da söyledi.

“Önümüzdeki dönemde İranlı mevkidaşımla, her iki devlet başkanının ekonomi ve ticaret alanında vardıkları görüş birliğini uygulamaya koymak, ticarette ve diğer alanlarda pragmatik işbirliğini geliştirmek için çalışacağız” diyen Shu, İran’dan daha çok yüksek kaliteli ürün ithal edileceğini ve Kuşak ve Yol Girişimi’nin inşası yolunda işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti.

Sözcü, iki ülke arasında Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı işbirliklerini farklı çerçevelerde güçlendireceklerine ve Çin-İran stratejik ortaklığının derinleştirilmesine yeni bir atılım enjekte edeceklerine de işaret etti.

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