Çin'den Filistin'e destek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çağrısını yineledi. Şi, Gazze halkına daha fazla insani yardım gönderme sözü verdi.

Şi, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun 10. Bakanlar Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Şi, bu saldırıların süresiz olarak devam edemeyeceğini belirtti ve iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Gazze'ye iki ayrı yardım paketi

Şi Cinping, Çin'in Gazze'ye acil insani yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 3 milyon dolarlık bağışta bulunacağını açıkladı.

Çinli lider ayrıca, Gazze'ye doğrudan 69 milyon dolar insani yardım sözü de verdi.

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Bağımsız Filistin'i destekliyor

Tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını desteklediklerini söyleyen Şi, Filistinlilerin Birleşmiş Milletler'e tam üye devlet olmaları gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana Filistin-İsrail çatışması şiddetli bir şekilde tırmandı, insanları büyük acıların içine sürükledi. Savaş, süresiz olarak devam etmemeli.

İsrail'in ağır bombardımanı

İsrail, hafta sonu Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği ve en az 45 kişinin öldürüldüğü ağır bombardımanlar sonrası gittikçe artan uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalmış durumda.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 36 bini geçti.

Pekin'den İsrail'e ret: Yasa dışı yerleşim istemiyorlar

Uzun süredir Filistin'e destek mesajları veren Pekin yönetimi, bu topraklardaki yasa dışı yerleşimler nedeniyle İsrail'i suçluyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, Arap ülkelerine ticaret, temiz enerji, uzay araştırmaları ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda iş birliğini derinleştirmeleri çağrısında da bulundu.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Tunus'tan devlet başkanlarının katıldığı zirve, Çin'in genişleyen ticari bağlarına ve İsrail saldırıları nedeniyle ortaya çıkan güvenlik kaygılarına odaklandı.