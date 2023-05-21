Çin dünyayı ayağa kaldıracak kararı duyurdu! Microsoft'a iyi haber: İşlem yapmak için çok önemli atak

Son günlerde oyun dünyasının en çok tartışılan konularından biri de Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımı anlaşması. Başta Sony olmak üzere birçok teknoloji markasının "tekelleşme" iddiasıyla itiraz ettiği satın alım hakkında dünyadaki birçok ülkede davalar devam ediyor. Microsoft, yakın zamanda bir iyi haber de Çin'den aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Birleşik Krallık'ın satın alımı engelleme kararı alması, oyun dünyasını şoke etmişti. Ancak Avrupa Birliği'nin ardından Çin de Activision-Blizzard anlaşmasına yeşil ışık yakmış gibi duruyor.

Microsoft Anlaşmayı Kazanmak Üzere

Geçtiğimiz yıllarda Activision-Blizzard'ın Çin'deki yerel dağıtıcı NetEase ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında oyun satışlarının durması, Microsoft'un elini sıkılaştırıyordu. Ancak yapılan görüşmeler neticesinde Çin tarafı koşulsuz olarak anlaşmayı kabul etme kararı aldı.

tamindir analistlerine göre: Şimdiye kadarki en büyük oyun sektörü satın alımlarından birini gerçekleştiren Microsoft, antitröst muhalefeti ile karşı karşıya kalmıştı. Birden fazla ülkede görülen davalarda Microsoft'un satın alım sonrasında tekel olup olmayacağı tartışıldı. Başta Sony olmak üzere birçok markaya Call of Duty gibi önemli oyunları çoklu platform olarak çıkarmaya devam edeceklerinin sözünü vermelerine rağmen davalar sürüncemeye girdi.

Sonuç olarak verilen tavizler ve görüşmeler sonrasında Çin'in de dahil olmasıyla birlikte Avrupa Birliği'ndeki 27 ülke, Çin, Brezilya ve Japonya gibi ülkelerin de bulunduğu 37 ülke anlaşmayı onayladı. Şu an Microsoft'un önünde dünyanın en büyük teknoloji anlaşması olarak görülen satın alımı tamamlamak için sadece ABD ve Birleşik Krallık'tan onay almak kaldı.

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Çin liderliğe oynuyor!

Çin Güney Havayolları, Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde toplam 2,4 milyar yuan yatırımla yeni bir merkez inşa etmeye başladı. Merkezde uluslararası kargo terminali, uçuş ve bakım teknolojik yenilikleri için atölyeler ve yolcu kabini acil durum müdahalesi için bir laboratuvar yer alacak.

Çin Güney Havayolları toplam 2,4 milyar yuan (341 milyon ABD doları) yatırımla ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde yeni bir merkez inşa etmeye başladı.

Merkez inşaatının başlaması sebebiyle Cuma günü bir tören düzenlendi.

Havayolundan yapılan açıklamaya göre toplam 338.000 metrekarelik bir alana sahip olacak merkezde uluslararası bir kargo terminali, uçuş ve bakım teknolojik yenilikleri için atölyeler ve yolcu kabini acil durum müdahalesi için bir laboratuvar yer alacak. Üste ayrıca uçuş harekatı, uçak bakımı, kargo taşımacılığı ve lojistiği için tesisler de bulunacak.

Projenin 210.000 metrekarelik bir alanı kapsayan ve 1,6 milyar yuan tahmini yatırıma sahip ilk aşamasının 2028 ortalarında tamamlanması bekleniyor.

Çin Güney Havayolları'nın geçtiğimiz yıl Shenzhen'deki pazar payı yüzde 33,1'e ulaşmıştı. Halihazırda Shenzhen ile Dubai, Hanoi ve Cakarta gibi şehirler arasında uluslararası seferler açan ya da yeniden başlatan şirket, Haziran ayında Shenzhen-Sidney ve Shenzhen-Moskova seferlerine yeniden başlamayı planlıyor.(Xinhua / Ekonomi)

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