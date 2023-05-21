Tekstil sektöründen Latin çıkarması! Türkiye planı diyerek duyurdu: Küba ve Dominik...

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudes ve Dominik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Víctor Orlando Bisono Haza ile görüşmeler yapıldı.

Tekstil sektörü, ihracatta Latin Amerika ülkelerini hedef pazarlar listesine koydu.

Yılda 200’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan sektör, yeni hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Küba ve Dominik Cumhuriyeti’ne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudes ve Dominik Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Víctor Orlando Bisonó Haza ile ticaretin geliştirilmesi için görüşmeler yapıldı.

Geçen yılı 12.9 milyar dolarlık ihracatla kapatan Türk Tekstil sektörünün hedefleri hakkında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Küba ve Dominik Cumhuriyeti devletlerinde ikili ticari ilişkilerimizin gelişmesi amacıyla birçok görüşme gerçekleştirdik. Çok verimli bir program geçirdik. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeleri ticaret potansiyeline dönüştürmek için ticaret ve alım heyetlerini götürmeyi planlıyoruz” dedi. Bunun için yeni pazar keşiflerinin önemli olduğunu vurgulayan Öksüz, Küba ve Dominik Cumhuriyeti’ndeki tekstil sektörü temsilcilerini Türkiye’deki fuarlara davet ettiklerini söyledi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudes’in, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladığı ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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