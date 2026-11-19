Şaşırtan iddia: Galatasaray yıllardır takipteymiş: Ayhan Akman'dan Aleksey Batrakov itirafı
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yöneticilerinden Ayhan Akman, Desidero Sport YouTube kanalına konuk oldu. Sıcak bir gelişme...
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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yöneticilerinden Ayhan Akman, Desidero Sport YouTube kanalına konuk oldu. Sıcak bir gelişme...
Sarı-kırmızılı kulüpte futbolculuk, yardımcı antrenörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunan Akman, Galatasaray'daki transfer süreçlerinin nasıl işlediğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'daki scout yapılanması hakkında konuşan Ayhan Akman, oyuncu havuzunun nasıl oluşturulduğunu ve transferlerde son kararın kim tarafından verildiğini anlattı. Akman, "Galatasaray'da scouting, tüm ligleri takip ederek oyuncu havuzu oluşturuyor. 10-15 kişilik bir ekip değerlendiriyor. Galatasaray'ın yurt dışında scoutları da var. Yerinden izliyorlar. Hocanın önüne her bölge için 10-15 kişilik futbolcu listesi gelir. Hoca da inceler. Bence olması gereken çalışma şekli bu. Bu her zaman uygulanmıyor. Menajerler de oyuncu öneriyor. Onlar da değerlendiriliyor. Bunlar da havuza eklendiğinde buradaki teknik kafa bunları seyrediyor. Ben onlardan bir tanesiydim. Günün sonunda finalde hoca karar veriyor." ifadelerini kullandı.
Ayhan Akman, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer sürecine de değindi. Akman, dönemin yöneticisi Erden Timur'un Arjantinli yıldızın transferini büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğünü ve oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığını söyledi. Akman, "Erden Timur, Icardi transferini çok gizli yürüttü. Scout ekibinden bir arkadaş geldi, 'Hocam sanki Wanda Nara'yı gördüm.' dedi. Tanınmasın diye gizemli giydirmişler onu. Wanda'ya bir sürü hediyeler odasına gönderiyor falan, ikna etmeye çalışıyor. Erden Bey çağırmış, uğraşmış. Maaş yükünün çoğunu da PSG karşıladı o dönem." diye konuştu.
Galatasaray'ın kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ayhan Akman, yeniden görev alması için teklif gelmesi halinde buna sıcak baktığını dile getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte 11 yıl futbol oynayan, kaptanlık yapan ve 6-7 yıl da yardımcı antrenörlük ile idarecilik görevlerinde bulunan Akman, "Galatasaray'ı evim, namusum gibi görüyorum. Yeniden çalışmak isterim tabii ki. 11 sene oynadığım, kaptanlık yaptığım, 6-7 yıl da yardımcı antrenör ve idareci olarak görev aldığım kulübümde bundan sonra da çalışmak isterim tabii. Orası benim için çok özel. Son 3-4 yılımızda da transferler tuttu - tutmadı ama günün sonunda ciddi bir başarı da var. Benim de burada az da emeğim olduysa ne mutlu bana. Bundan sonra da inşallah tekrar nasip olur." açıklamasını yaptı.
Ayhan Akman, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un transfer sürecinin geçmişine ilişkin de dikkat çeken bilgiler verdi. Rus futbolcunun ilk kez üç sezon önce gündemlerine geldiğini belirten Akman, Matvey Kislyak'ın da aynı dönemde oyuncu havuzuna eklendiğini söyledi. Akman, "Batrakov'u ilk kez 3 sezon önce gündemimize aldık. Emre Utkucan'ın evinde oyuncuyu ilk kez orada İbrahim Hatipoğlu'na seyrettirdik. Oyuncu 18 yaşındaydı. Kislyak da o dönem havuzumuza eklendi. Birkaç yıl sonra tekrar ihtiyaç olduğunda hocanın önüne gidiyor, hoca seyrediyor ve transfer böyle gerçekleşiyor. Dries Mertens vardı o dönem, onun sonrasına hazırlanıyorduk." ifadelerini kullandı.
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