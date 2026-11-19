Galatasaray'ın kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ayhan Akman, yeniden görev alması için teklif gelmesi halinde buna sıcak baktığını dile getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte 11 yıl futbol oynayan, kaptanlık yapan ve 6-7 yıl da yardımcı antrenörlük ile idarecilik görevlerinde bulunan Akman, "Galatasaray'ı evim, namusum gibi görüyorum. Yeniden çalışmak isterim tabii ki. 11 sene oynadığım, kaptanlık yaptığım, 6-7 yıl da yardımcı antrenör ve idareci olarak görev aldığım kulübümde bundan sonra da çalışmak isterim tabii. Orası benim için çok özel. Son 3-4 yılımızda da transferler tuttu - tutmadı ama günün sonunda ciddi bir başarı da var. Benim de burada az da emeğim olduysa ne mutlu bana. Bundan sonra da inşallah tekrar nasip olur." açıklamasını yaptı.