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Dünya Çin’den dünyaya yansıyan bu görüntüler gündem oldu
Dünya

Çin’den dünyaya yansıyan bu görüntüler gündem oldu

Çin’in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali’nde kontrolden çıkan dev bir ay balonu, otoyola girdi. Dev balona ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 21:26:00 - 2021-09-23 21:38:08

Çin’in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali’nde geçtiğimiz pazartesi günü dev bir ay balonu kontrolden çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda kontrolden çıkan balon, otoyola girerek trafiği birbirine kattı. Balonun arkasından koşan 2 kişi ise dev balonu yakalamaya çalıştı. O anlarda bir araç sürücüsünün telefon kamerasına yansıyan dev ay balonuna ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

 

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