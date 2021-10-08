Çin’den dünyaya ‘çip’ müjdesi

Yeni Akit Ankara

Çin’de kısa süre önce çip üretim teknolojisi konusunda önemli bir adım atıldı. Çin’in ilk tek kristalli nano bakır üretim hattı, 2 Ekim’de ülkenin güneyindeki Wenzhou kentinin Pingyang ilçesinde yer alan fabrikada hizmete sokuldu. Böylece, Çin çip üretiminde kritik öneme sahip tek kristalli nano bakırın seri üretimini tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye başladı.

Tek kristalli nano bakırın çapı 13 mikron çapında, bu da bir saç telinin inceliğinin yaklaşık onda birine denk geliyor. Tek kristalli nano bakır, entegre devre yarı iletken üretimi için önemli bir malzeme.

Sektörün ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak

Çin, yarı iletkenlerdeki kritik malzemelerin çoğunu ithal ediliyor ve bu malzemeler arasında altın ve gümüş gibi değerli metaller de yer alıyor. Bu da Çin’in çip üretimini uzun süredir kısıtlayan en ciddi sorunlardan biri. Tek kristalli nano bakır teknolojisinde kaydedilen atılım sayesinde, değerli metallerin yerini bakır bazlı malzemelerin alması yönünde önemli bir eşikten geçildi. Böylece, çip üretiminin maliyetinin büyük ölçüde azaltılması ve çiplerin fiyatının benzer ithallerine kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesi bekleniyor. Tek kristalli nano bakır; haberleşme, otomotiv, sağlık ve endüstriyel kontrol alanlarındaki çiplerde kullanılıyor. Pingyang’daki üretim hatlarının tam üretim kapasitesiyle, Çin’de ilgili sektörlerin ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’u karşılanabilecek. Bu ilerlemenin Çin’in çip üretiminde önemli bir engeli aşmasına büyük katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Kriz küresel çapta otomobil üretiminin 5 milyon 850 bin azalmasına yol açtı

Amerika Birleşik Devletleri’nin son yıllarda Çinli işletmelere çip konusunda yaptırım uygulamasıyla, küresel çip tedarik zinciri bozuldu. Geçen yıl ortaya çıkan Kovid-19 salgının etkileri de çip tedarikini iyice ciddileştirdi. Bu durumdan en ciddi şekilde etkilenen sektörlerden biri otomotiv sektörü. Bu yıl küresel çapta otomobil üretim hedefinin yüzde 6,2 oranında azalması bekleniyor. Tedarik zincirindeki aksaklık nedeniyle, küresel otomobil üreticilerinin bu yılki otomobil üretimlerini 7 milyon 700 bin adet azaltacağı, ekonomik kaybın ise 210 milyar dolara çıkacağı ifade ediliyor. Aoto Forecast Solutions tarafından açıklanan verilere göre, çip krizi ağustos itibarıyla küresel çapta otomobil üretiminin 5 milyon 850 bin adet azalmasına yol açtı. Bu azalmanın 1 milyon 122 bini Çin piyasasına ait. Çip krizinin etkileri sadece otomotiv sektöründe hissedilmiyor; söz konusu krizin etkileri akıllı telefon ve video oyunu gibi sektörlerde de görülüyor.