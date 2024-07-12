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Teknoloji Çin'den dünyaya çarpma riski olan asteroitler için görülmemiş karar!
Teknoloji

Çin'den dünyaya çarpma riski olan asteroitler için görülmemiş karar!

Yeniakit Publisher
2024-07-12 17:23:00 -
Çin'den dünyaya çarpma riski olan asteroitler için görülmemiş karar!

Çin, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyaya çarpma riski taşıyan asteroitleri durdurmak amacıyla çeşitli çalışmalara başladı.

Çin, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyaya çarpma riski taşıyan asteroitleri önce gözlemlemek ve sonra da onları yörüngelerinden saptırarak gezegenimizi korumak amacıyla ilk denemelerini yapacak.

Çin, bugüne kadar Holywood filmlerinde izlenen sahneleri gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Zira Çin, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyaya çarpma riski taşıyan asteroitleri önce gözlemlemek ve sonra da onları yörüngelerinden saptırarak gezegenimizi korumak amacıyla ilk denemelerini yapacak. The Planetary Society’nin bildirdiğine göre Çinli ilgililer, bunlardan birini öncelikle sadece inceleyip daha sonra da dünyaya çarpma riskini ortadan kaldırmak için yörüngesini değiştirmek istiyor.

Bu bağlamda Çin de, 30 metre çapında bir asteroid olan 2015XF261 göktaşını hedefine almış durumda. Ancak görev 2030 yılında başlayabilecek. Zira bu çok karmaşık görev uzun yılları alan bir hazırlık dönemi gerektiriyor. Önce bir uzay gemisinin, hedeflenen asteroidi aylar boyu yakından izlemesi zorunlu. Objeyi yörüngesinden saptırmak için de daha sonra çok hızlı bir etkileme testi gerçekleştirilecek.

Çok sayıda algılayıcı, asteroidin kökenini ve dinamik gelişimini saptama olanağı verecek. Böylece objenin boyutları, biçimi, bileşimi, termik ışınımı ve varsa uçucu maddeleri saptanacak. Onun oluşum ve gelişimini incelemek için yapılacak incelemeler, aynı zamanda güneş sisteminin kökenini, oluşumunu ve gelişimini de daha iyi anlamamıza katkı yapacak.

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