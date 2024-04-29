Çin'den dikkat çeken Tayvan mesajı
Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanı Çın Yişin, egemenlik ihtilafı içinde oldukları Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik girişimleri engellemek için çalışacaklarını açıkladı.
Çın, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Parti Okulu tarafından yayımlanan "Çalışma Zamanları" gazetesindeki makalesinde, Tayvan sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik her türlü hareketle kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayan Çın, yabancı müdahalesine karşı koyacaklarını dile getirdi. Çın, Tayvan'ın bağımsızlığının öncü kolu gibi hareket eden "Tayvan casuslarını" kanun önünde cezalandıracaklarını belirtti.
Çın, ülkesinin istihbarat servislerinin Çin'in yeniden birleşmesi davasını faaliyetleriyle desteklemesi gerektiğini savunarak, "Tayvan ile yeniden birleşmeyi teşvik etmek için en büyük çabayı göstermeliyiz. Vatansever ve birleşme yanlılarının gücünü artırmalı, barışçı yeniden birleşme için kamuoyu desteğini genişletmeliyiz." ifadesine yer verdi.
İstihbarat şefinin Tayvan çıkışının, Ada'da ocak ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'daki yemin töreni öncesine denk gelmesi dikkati çekti.
Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.
Kaynak: AA
Dünya
ABD Çin'i kızdırdı: 75 milyon dolarlık silah alışverişi ve Tayvan'a kritik ziyareti! Kafa karıştıran zirve!
Dünya
Tayvan’daki 7,4 büyüklüğünde deprem: F-16 savaş uçaklarını vurdu, etki etti! Hakkında açıklama
Dünya
Çin'den yaptırım: Silah satışı yasaklandı! Tayvan 'Tek Çin' ilkesini İhlal ediyor... Çinliler harekete geçti