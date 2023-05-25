Çin’den çöpler için flaş karar

Konu ile ilgili bilgi veren Kalkınma Bakanı Ni Hong, çöplerin ayrıştırılmasının bakanlığın önceliklerinden biri olduğunu söyledi. Ni, yasaların iyileştirileceğini, bilgi teknolojileri yoluyla evsel atık yönetim platformlarının oluşturulacağını ve atık yakma kapasitesinin güçlendirileceğini söyledi. Şu anda ülkedeki 297 şehirde çöp ayrıştırma sistemleri çalışıyor ve bu kentlerde yaşayanların yüzde 82,5’inin çöpleri ayrıştırılıyor.

Ülkenin günlük atık bertaraf kapasitesinin 530 bin tona ulaştığını belirten Ni, bunun yüzde 77,6’sını yakma yoluyla gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Bu arada Çin, bu yıldan itibaren her yıl, mayıs ayının dördüncü haftasında çöp ayrıştırma temalı tanıtım haftası düzenleyecek. Bu yılki etkinlik, 22-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.