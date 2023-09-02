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Dünya Çin'den cepheleşme uyarısı
Dünya

Çin'den cepheleşme uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 19:47:00 -
Çin'den cepheleşme uyarısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bölünme ve cepheleşme tehlikesine karşı küresel işbirliğinin ve çok taraflılığın geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang, Washington'daki Doğu-Batı Merkezi adlı düşünce kuruluşunun çevrim içi düzenlediği "Global Town Hall 2023" forumunda konuştu.

Vang, dünyanın yüz yılda bir görülen hızlı değişimlerden geçtiğini, "birlik ve işbirliği fırsatlarının yanında bölünme ve cepheleşme tehlikesinin var olduğunu" belirterek, tüm ülkelere "gerçek çok taraflılığa" bağlı kalarak "işbirliği geliştirme" ve "küresel yönetimi iyileştirme" çağrısı yaptı.

Asya'nın kalkınmasının ve dirilişinin desteklenmesi gerektiğine işaret eden Vang, her ülkenin açık bölgecilik anlayışına katılması gerektiğini vurguladı.

Bölge ülkelerinin ortak ve kapsamlı işbirliği ile sürdürülebilir güvenlik vizyonuna ihtiyaç duyduğunun altını çizen Vang, "Bazı bölge dışı güçlerin Güney Çin Denizi'nde barışın altını oymaya yönelik çabaları başarısızlığa mahkum olacaktır." dedi.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.
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Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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