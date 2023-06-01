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Dünya Çin’den BRICS mesajı
Dünya

Çin’den BRICS mesajı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:40:00 -
Çin’den BRICS mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı, daha çok ülkenin BRICS’e katılmasını olumlu karşıladıklarını açıkladı. Edinilen bilgilere göre, Venezuela BRICS’e katılmak istiyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Beijing’de düzenlenen basın toplantısında konuyu değerlendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yeni yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler arasında önemli iş birliği platformu olan BRICS’e üye ülkelerin çok taraflılığı korumak, küresel yönetişim sisteminde reformu hızlandırmak ve yeni yükselen piyasalarla gelişmekte olan ülkelerin temsil özelliğiyle söz hakkını artırmak için yoğun çaba harcadıklarına işaret etti. Sözcü Mao, günümüzde BRICS’in küresel işlerde aktif, istikrarlı ve yapıcı bir güç haline geldiğini söyledi.

Mao Ning, Çin tarafının öteden beri BRICS’in dışa açık ve kapsayıcı olmasında ısrarcı ettiğini, örgütün genişleme sürecini desteklediğini ve daha çok ülkenin oluşturduğu “büyük aileye” katılmasını olumlu karşıladığını belirtti.

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