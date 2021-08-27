Çin'den Bitcoin uyarısı!

Çin Merkez Bankası Tüketici Koruma Bürosu başkan yardımcısı Yin Youping, Bitcoin'in yasal bir para olmadığını ve Çin vatandaşlarının ondan uzak durması gerektiğini söyledi.

Mayıs ayında Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara sert bir yasaklama operasyonu başlatan Çin'den en büyük kripto parayla ilgili yeni bir açıklama geldi. Çin Merkez Bankası Tüketici Koruma Bürosu başkan yardımcısı Yin Youping, Bitcoin'in yasal bir para olmadığını ve Çin vatandaşlarının ondan uzak durması gerektiğini söyledi.

Kripto paralara karşı son birkaç senedir vâr olan olumsuz tavrını Mayıs ayında son noktaya getiren ve adeta tüm ülkede kripto paraları ve madenciliğini yasaklayan Çin, bu konuda geri adım atmaya niyetli gözükmüyor.

“Herkes kripto paralardan uzak durmalı”

Çin'den düzenli olarak haber geçen 8BTCnews'ün ülke medyasına dayandırdığı kaynaklara göre Çin Merkez Bankası Tüketici Koruma Hakları Bürosu'ndan Bitcoin ile ilgili yeni bir uyarı açıklaması geldi. Kurumun başkan yardımcısı olan Yin Youping, Bitcoin'in hiçbir değeri olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin gibi sanal paralar yasal değildir ve arkasında onları destekleyen hiçbir değer yoktur. Halkımıza tekrardan bunu hatırlatmak istiyoruz. Sanal para bağlantılı işlemler tamamen spekülatif yatırımlardır. Herkes bu konuda riskin büyüklüğünün farkında olmalı, kripto paralardan uzak durmalı ve ceplerini korumalıdır”

Hatırlanacağı üzere, son birkaç senedir kripto paralara olumsuz bakan Çin, bu sene fiyatların ciddi şekilde artması ve tüm dünyada ilginin büyümesiyle tarzını sertleştirmişti. Mayıs ayında ise üst düzey yetkililerin düzenlediği bir toplantının ardından kripto paralara karşı sert yaptırımların alınacağı belirtilmişti.

Bu açıklamalar TESLA CEO'su Elon Musk'ın “Bitcoin madenciliği çevre için iyi değil. Bitcoin ile satışı durduruyoruz” sözleriyle de birleşince, en büyük kripto paranın fiyatında çok büyük bir düşüş yaşanmıştı. Çin'de ise madencilik tesislerinin büyük bölümü kapatılmış ve madenciler başta Kuzey Amerika bölgesi ve Kazakistan gibi ülkeler olmak üzere başka yerlere göç etmek zorunda kalmışlardı.

Kaynak: uzmancoin.com