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Çin'den Bakan Çavuşoğlu'na destek telefonu

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde, Türkiye'yi desteklediklerini söyledi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:09
Çin'den Bakan Çavuşoğlu'na destek telefonu

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği, istikrarı, ekonomisi ve sosyal gelişimini korumak için sarf ettiği çabaları desteklediklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından, Vang ve Çavuşoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın mevcut durum hakkında derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Vang, Çin tarafının, Çin-Türkiye Stratejik İşbirliği ilişkisinin gelişmesine ivme kazandırma konusunda prensip bir tutum sergilediğini belirtilerek, "Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği, istikrarı, ekonomisi ve sosyal gelişimini korumak için sarf ettiği çabaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

'TÜRK MİLLETİNİN ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİNE İNANIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletinin dayanışma içinde, geçici zorlukların üstesinden geleceğine ve istikrarlı bir şekilde gelişme sağlayacağına inandıklarını belirten Vang, Çin'in, Türkiye ile gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomilerin meşru haklarını korumaya hazır olduklarını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin mevcut durumu ve tutumu konusunda mevkidaşı Vang'ı bilgilendirerek, Türkiye'nin mevcut sınamaların üstesinden geleceğini vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU: İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEYİ UMUYORUZ

Türkiye'nin, Çin ile stratejik diyaloğunu kuvvetlendirmeye hazır olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Çin ile karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini daha da derinleştirmeyi umuyoruz. Kuşak ve Yol inisiyatifine daha aktif bir şekilde katılacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:09
  1. Van
  2. Çin
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

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