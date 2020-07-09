Çin’den Avustralya’ya sert çıkış

Münübe Yılmaz

Çin, Hong Kongluların vize süresini uzatibileceğini açıklayan Avustralya’ya, içişlerine karışmaması için uyarıda bulundu. Avustralya Başbakanı Morrison’un, ülkedeki Hong Konglulara yönelik vizelerin 2 yıldan 5 yıla uzatılabileceğini, hatta Hong Konglulara daimi oturum vizesi verilebileceğini duyurmasının ardından açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, Avustralya’ya Çin’in içişlerine karışmayı bırakması konusunda uyardı. “Avustralya’nın içişlerimize karışmayı sürdürmesi durumunda Çin de gerekli adımları atacaktır” diyen Lijan, uluslararası ilişkilerde başka ülkelerin ulusal mevzularına karışmama kuralı olduğunu belirterek, Avustralya’nın bu yaklaşımının hiç bir çözüm sunmayacağına, aksine kendi ayağını kaydırmasına sebep olacağını söyleyerek Avustralya’yı tehdit etti. Avustralya başbakanı Scott Morrison, Çin Güvenlik Yasası’na karşı, Avustralya’ya okumak veya çalışmak için gelen yaklaşık 10 bin Hong Konglu’nun geçici vizelerinin beş yıla kadar da uzatılabileceğini açıklamıştı.