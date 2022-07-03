Çin’den Amerikalı Boeing’e ağır nispet!

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Airbus tarafından yapılan açıklamada, China Southern Airlines, China Eastern Airlines ve Air China olmak üzere Çin’in üç büyük havayolu şirketinin Airbus’tan 300’e yakın uçak siparişi imzaladığı doğrulandı.

Adı geçen üç şirketten yapılan açıklamada da bu uçak ticaretinin pazar talebine uygun olduğu gibi, Çin’in sivil havacılık endüstrisinin gelişimine duyulan güvene dayalı olarak yapıldığı belirtildi.

Çin havayollarındaki Airbus sayısı 2 bin 70'i geçti

Airbus’ın uluslararası işlerden sorumlu Ticaret Direktörü Christian Scherer basına verdiği demeçte, “Bu yeni siparişler, müşterilerimizin Airbus”a olan güvenini gösteriyor. Yeni siparişler aynı zamanda Çin havacılık piyasasındaki toparlanma eğiliminin de işareti” dedi.

Çin piyasasında yerel havayolu şirketlerine ait ve hizmette bulunan Airbus uçakları sayısı, mayıs sonu itibarıyla 2 bin 70’i geçti.