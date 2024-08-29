Çin'den ABD'ye "Filipinler" tepkisi

Çin Savunma Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile yaşanan gerginlikten ABD'yi sorumlu tuttu.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, Güney Çin Denizi'ndeki toprak anlaşmazlıkları nedeniyle Çin ile Filipinler arasındaki ilişkileri kötüleştirmekten sorumlu olduğunu bildirdi.

Wu Qian, yaptığı basın açıklamasında "ABD, Güney Çin Denizi'ndeki durumun kötüleşmesinin ana suçlusu ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarın ana yıkıcısıdır." dedi.

Filipinler'e bölgede sürekli provokasyon yapma cesaretini veren şeyin, ABD'nin kışkırtması ve desteği olduğunu söyleyen Wu Qian, ABD ile Filipinler'in karşılıklı savunma anlaşması yaparak Çin'e gözdağı verme çabalarının tamamen boşuna olduğunu ifade etti.

Filipinler ve ABD, 1951'den bu yana karşılıklı savunma anlaşmasıyla birbirine bağlı. Sözleşme hükümlerine göre taraflar, silahlı kuvvetlerine, sivil gemi veya uçaklarına yönelik bir saldırı durumunda birbirlerini savunmayı taahhüt ediyor. ABS-CBN News'e göre Manila ve Washington, anlaşmayı mevcut ihtiyaçlara uyacak şekilde değiştirmek için halihazırda görüşmelerde bulunuyor.

Son zamanlarda Güney Çin Denizi sularında gerilimi tırmandıran olaylar daha da sıklaştı. Çin sahil güvenlik botları Filipin gemilerini yerinden çıkarmaya çalıştı ve çarpışma vakaları kaydedildi. Çin Sahil Güvenlik, Ayungin ve Scarborough Resiflerinde Filipin gemilerine karşı sıklıkla tazyikli su kullanıyor.

Çin, onlarca yıldır Güney Çin Denizi'nde önemli hidrokarbon rezervlerinin keşfedildiği adaların bölgesel mülkiyeti konusunda birçok ülkeyle tartışıyor. Bu anlaşmazlıklar Brunei, Vietnam, Malezya ve Filipinler'i içeriyor. (İLKHA)