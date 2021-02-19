Çin'den ABD'ye F-35 ambargosu, Türkiye ve İsrail de harekete geçti

İsrail Savunma Bakanlığı Komitesi, İsrail Hava Kuvvetlerine çok sayıda yeni uçak ve mühimmat tedarik etmek için ABD ile büyük bir silah anlaşması yapılmasını onayladı. ABD'den bu satım alım paketi, yeterli bütçe olmadığı için aylarca ertelenmişti.

Onaylanan paket kapsamında Tel Aviv, 4 adet KC-46 tipi yakıt ikmal uçağı, bir filo (en az 20 adet) F-35, bunların yanı sıra çok sayıda gelişmiş füze ve silah tedarik edecek.

İsrail Hava Kuvvetlerinin birkaç yıl içinde en az 75 adet F-35 savaş uçağına sahip olacağı belirtildi.

Anlaşma, ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki ilk ABD-İsrail silah satışı olacak.

İsrail Savunma Bakanlığı Komitesi, İsrail Hava Kuvvetlerine çok sayıda yeni uçak ve mühimmat tedarik etmek için ABD ile büyük bir silah anlaşması yapılmasını onayladı. ABD'den bu satım alım paketi, yeterli bütçe olmadığı için aylarca ertelenmişti.

Onaylanan paket kapsamında Tel Aviv, 4 adet KC-46 tipi yakıt ikmal uçağı, bir filo (en az 20 adet) F-35, bunların yanı sıra çok sayıda gelişmiş füze ve silah tedarik edecek.

İsrail Hava Kuvvetlerinin birkaç yıl içinde en az 75 adet F-35 savaş uçağına sahip olacağı belirtildi.

Anlaşma, ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki ilk ABD-İsrail silah satışı olacak.

Çin'den ABD'ye F-35 ambargosu hazırlığı

Öte yandan Reuters'ın Financial Times'tan aktardığı habere göre Çin, F-35 savaş uçakları için çok önemli olan ve nadir bulunan bazı madenlerin ihracatını engelleme-kontrol etme yoluna gidecek. Habere göre Pekin yönetimi bu konuda ne yapabileceği konusunda ciddi bir araştırmaya girerken, Çin hükümetinden bir yetkilinin "Hükümet, Çin'in ihracat yasağı getirmesi durumunda ABD'nin F-35 savaş uçaklarını üretmekte sorun yaşayıp yaşamayacağını bilmek istiyor" dediği aktarıldı.

Türkiye F-35'lerdeki haklarını korumak için hukuk firmasıyla anlaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraki olan SSTEK şirketinin Müşterek Taarruz Uçağı F-35 Projesi'nde Türkiye'nin haklarının korunması için ABD'li Arnold & Porter şirketi ile 750 bin dolarlık bir anlaşma imzaladığı öğrenildi. 1 Şubat'tan itibaren başlayan sözleşme altı ay boyunca geçerli olacak.

Bu süreçte danışmanlık hizmeti veren firma;

SSB ve Türk yüklenicilerinin, mevcut karmaşık jeopolitik ve ticari faktörleri dikkate ve ele alarak Müşterek Taarruz Uçağı Programı (JSF Programı) içinde kalmaları için bir strateji konusunda tavsiyede bulunacak.

SSB'nin JSF Programı’nda stratejik bir müttefik ve değerli bir ortak olarak devam eden katılımıyla ilgili çıkarlarını ortaya çıkarmak ve anlamak için JSF Programı içindeki ABD ticari ortaklarına ve paydaşlarına yönelik bir faaliyet gerçekleştirecek.

Programla ilgili ihracat kontrollerini ve ticari yaptırımları sürekli olarak izleyecek ve söz konusu yaptırımları açıklayacak.

F-35'lerde sıkıntılar var

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, onarım sürelerinin uzun sürmesi nedeniyle yaşanan motor sıkıntısı yüzünden F-35 savaş jetlerinin daha az hava gösterisine katılması kararı almıştı. F-35 savaş uçaklarının yüzde 20'sinin 2025'e kadar motorsuz kalabileceği ifade edilmişti. F-35'lere parça üretmede sıkıntılar yaşan Pentagon, 2020'nin sonunda yaptığı açıklamada ise, F-35'lerin tam kapasiteli seri üretimini askıya aldığını, ancak düşük hızlı seri üretimin (LRIP) devam edeceğini duyurmuştu.

Biden yönetimi Türkiye'ye F-35 kapısını kapatmıştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye uzun süredir devam eden ve değerli bir NATO müttefiki, ancak onların S-400'ü satın alma kararları Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleriyle tutarsız. Pozisyonumuz değişmedi. S-400, F-35 ile uyumsuz ve Türkiye bu programdan uzaklaştırıldı. Türkiye'yi S-400 sistemini muhafaza etmemeye çağırıyoruz" demişti.

Türkiye için üretilen "18-0005" kuyruk numaralı 5. uçak

Türkiye programdan çıkartılmıştı

Türkiye programa ilk basamaktan girmiş ve yaklaşık 120 adet jet siparişi vermişti. F-35'lerin ana üreticisi konumunda olan ve çok sayıda kritik parçayı imal eden Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Washington yönetimi tarafından programdan tamamen çıkartılmıştı. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ve ülkeye gelmeden önce ABD'de son uçuşlarını yapan 6 jet ise, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmişti.

Trump döneminin Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, daha önce Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 üretimindeki payının 2021 ve 2022 yıllarında daha da azaltılacağını söylemişti.