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Dünya Çin’den ABD açıklaması: Askeri faaliyetleri arttı
Dünya

Çin’den ABD açıklaması: Askeri faaliyetleri arttı

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Çin etrafındaki sularda hareketlilik olduğunu vurguladı. Açıklamaya göre ABD askeri faaliyetleri bölgede arttı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 15:04:00 -
Çin’den ABD açıklaması: Askeri faaliyetleri arttı

Çin Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasından bu yana ABD ordusunun Çin etrafındaki sularda askeri faaliyetlerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20, gözlem faaliyetlerinin de yüzde 40'tan fazla arttığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Çin’in etrafındaki Güney Çin ve Doğu Çin Denizi’nde yürüttüğü faaliyetleri değerlendirdi.

Vu, "ABD’de hükümetin göreve başlamasından bu yana ABD savaş gemilerinin Çin’in bulunduğu sularda faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’den fazla, gözlem uçaklarının faaliyetleri de yüzde 40’tan fazla arttı." dedi.

ABD’yi sıklıkla Çin’in etrafındaki hava ve deniz alanlarına savaş uçağı ve gemisi göndererek faaliyette bulunmakla, bölgeyi askerileştirmekle, bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmekle itham eden Vu, "Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

ABD'ye "askeri kuvvetlerini sınırlandırması" çağrısı

ABD donanmasına ait "USS Mustin" destroyerin Çin’in uçak gemisi Liaoning görev grubunun rutin tatbikat ve eğitim faaliyetlerini yürüttüğü sırada Liaoning’i yakın mesafeden gözlemlediğine işaret eden Vu, ABD destroyerinin bu şekilde Çin’in ilgili aktivitelerine ciddi şekilde müdahalede bulunduğunu, iki tarafın savaş gemisinin seyrüsefer ve personel güvenliğini tehlikeye attığını, doğası itibarıyla oldukça kötü olduğunu dile getirdi.

USS Mustin destroyerine bölgeden ayrılması için uyarıldığını ve Washington yönetimine bu konuda nota verildiğini kaydeden Vu, ABD’yi "askeri kuvvetlerini sınırlandırması ve benzer vakaların meydana gelmesine izin vermemeye" çağırdı.

Liaoning uçak gemisi görev grubu, gün içinde Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaleti ile Miyakojima Adası'nın arasından geçmişti.

Vu, Hindistan, ABD, Japonya, Fransa ve Avustralya’nın Hint Okyanusu’nda son zamanlarda yaptığı tatbikatın Çin’i hedef aldığı iddialarına da değindi.

"İlgili ülkelerin güç gösterisi yapmasını, bölgenin askerileştirilmesini teşvik etmesini ve gruplar oluşturmasını değil bölgesel barış ve istikrarın yararına çalışmasını umuyoruz." ifadesini kullanan Vu, tatbikatın "kendilerini hedef almamasından memnuniyet duyacaklarını", alması durumunda da "korkmadıklarını" söyledi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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