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Çin'den 20 yıl sonra bir ilk

Ek gümrük vergileri ile başlayan Washington ve Beijing arasında ticaret gerilimi devam ederken Çin'den sürpriz bir hamle geldi.

17 Nisan 2018 Salı 15:20
Çin'den 20 yıl sonra bir ilk

Çin 20 yıllık uygulamada önemli bir değişikliğe imza atarak otomotiv sektöründeki yabancı sermaye sınırını tamamen kaldıracağını açıkladı. Söz konusu uygulamanın kademeli olarak 2022 yılına kadar hayata geçirileceği belirtildi.

Çin devlet planlama kurumu yaptığı açıklamada, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrid araç üreten şirketlere uygulanan yabancı sermaye sınırlamasının bu yıl, ticari araç imalatçıları için 2020 yılında ve büyük araç piyasası için geçerli sınırlamaların ise 2022 yılına kadar kaldırılacağını söyledi.

20 YILLIK SINIR KALKIYOR

Bu adım, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de yabancı imalatçıların herhangi bir yerel girişimdeki payını en fazla yüzde 50 ile sınırlayan 1994'de tarihli bir kuralın sonunu işaret ediyor.

REKABET İÇİN UYGULANIYORDU

Bu politika yerli otomobil üreticilerinin daha gelişmiş uluslararası rakiplerle rekabet edebilmesine yardımcı olmak için uygulanıyordu.

TESLA'YA YARAYACAK

Analistler uygulamadan - en azından kısa vadede - Şanghay'da tümü kendisine ait olmak üzere bir tesis kurmaya çalışan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla gibi, yeni-enerji araçlarına odaklanan bazı otomobil üreticilerinin yararlanacağını söylüyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:20
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