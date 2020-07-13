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Aktüel

Çin'deki sellerde en az 141 kişi öldü veya kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:14:31 -
Çin'deki sellerde en az 141 kişi öldü veya kayboldu

ANKARA (AA) - Çin'de yılbaşından bu yana meydana gelen sel felaketlerinde en az 141 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, ocaktan bu yana ülke genelindeki 27 bölgede görülen sellerde en az 141 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.

Seller nedeniyle 3,53 milyon hektar tarım arazisi zarar gördü, ekonomik kayıp ise 11,7 milyar doları buldu.

Bu arada Çin Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Merkezi, sel felaketleri nedeniyle acil durum müdahale seviyesini 2'ye yükseltti.

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