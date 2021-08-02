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Dünya Çin'deki facianın bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 300'ü aştı
Dünya

Çin'deki facianın bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 300'ü aştı

Çin Halk Cumhuriyeti’nde medyada gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 13:28:00 -
Çin'deki facianın bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 300'ü aştı

Çin’in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 302'ye yükseldi.

Xinhua'nın haberine göre, Hınan eyaleti hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada, seller nedeniyle Cıngcou kentinde 292 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Eyalet genelinde seller nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 99'dan 302'ye çıktığının kaydedildiği açıklamada, sellerde kaybolan 50 kişinin de arandığı bildirildi.

Hınan'da, 17 Temmuz'dan itibaren belirli aralıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, 14 kişi yaşamını yitirmişti.

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