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Spor Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi
Spor

Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:01:22 -
Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi

İSTANBUL (AA) - Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2023'e ertelendi.

Dünya Atletizm Birliği, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın tarihinin bir kez daha değiştirildiğini duyurdu.

Şampiyonanın daha önce planlandığı gibi Nanjing kentinde 2023 yılının mart ayında düzenleneceği belirtildi.

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