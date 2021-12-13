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Dünya Çin’de yük gemisi battı
Dünya

Çin’de yük gemisi battı

Çin’in Shandong eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batması sonucu 9 mürettebat hayatını kaybederken, kayıp olan 2 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 00:11:00 -
Çin’de yük gemisi battı

Çin’in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki Yantai kenti açıklarında "Tianfeng 369" adlı yük gemisi battı. Gemide 14 mürettebatın bulunduğu aktarılarak, mürettebattan 9’unun hayatını kaybettiği, 2’sinin kayıp olduğu ve 3’ünün ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Beihai Kurtarma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.43'te kaza hakkında ihbar aldıklarını ve ardından bölgeye kurtarma operasyonu için bir kurtarma helikopteri ve bir kurtarma gemisinin gönderildiği aktarıldı. Açıklamada, kayıp olan 2 mürettebat için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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