Çin'de yolcu treni raydan çıktı
Çin'in Guizhou eyaletinde bir yüksek hızlı tren raydan çıktı. Feci kazada makinist hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Çin'in Guizhou eyaletinin Guiyang kentinden kalkan D2809 sefer sayılı yüksek hızlı bir tren, yerel saatle 10.30 sıralarında Rongjiang ilçesine yakın bir bölgede raydan çıktı.
1 ölü 8 yaralı
İHA'nın haberine göre; kaza sonucu trenin makinisti hayatını kaybederken, 1 görevli ve 7 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Trendeki diğer 136 yolcu ise güvenli şekilde tahliye edildi.
Kazanın nedeni, raylara dolan çamur
Trenin varış noktasının Guangzhou olduğu öğrenildi. Kazanın, dağlardan gelen çamurun raylara dolması sonucu meydana geldiği açıklandı.