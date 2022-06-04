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Dünya Çin'de yolcu treni raydan çıktı
Dünya

Çin'de yolcu treni raydan çıktı

Çin'in Guizhou eyaletinde bir yüksek hızlı tren raydan çıktı. Feci kazada makinist hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 15:39:00 -
Çin'de yolcu treni raydan çıktı

Çin'in Guizhou eyaletinin Guiyang kentinden kalkan D2809 sefer sayılı yüksek hızlı bir tren, yerel saatle 10.30 sıralarında Rongjiang ilçesine yakın bir bölgede raydan çıktı.

1 ölü 8 yaralı

İHA'nın haberine göre; kaza sonucu trenin makinisti hayatını kaybederken, 1 görevli ve 7 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Trendeki diğer 136 yolcu ise güvenli şekilde tahliye edildi.

Kazanın nedeni, raylara dolan çamur

Trenin varış noktasının Guangzhou olduğu öğrenildi. Kazanın, dağlardan gelen çamurun raylara dolması sonucu meydana geldiği açıklandı.

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