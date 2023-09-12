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Dünya Çin'de yetkililer, sellerde çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsahı arıyor
Dünya

Çin'de yetkililer, sellerde çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsahı arıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-12 12:34:00 -
Çin'de yetkililer, sellerde çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsahı arıyor

Çin'in güneyinde etkili olan sellerde bir çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsahı bulmak için bölge yetkilileri operasyon başlattı.

Çin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti şiddetli yağışların ve sellerin etkisi altında.

Guangdong'un Maoming kentinde bulunan bir çiftliği de sel basarken, burada bulunan 70'ten fazla timsah kaçtı.

Bölge yetkilileri, timsahları yakalamak için operasyon başlatırken, bölge halkına da dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Yerel basında yer alan videolarda, en az 69 yetişkin ve 6 yavru timsah Peng Cun köyü yakınlarında görülüyor.
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