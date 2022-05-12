Çin'de yeni 'gayrimenkul' krizi!

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Sunac China, 742 milyon büyüklüğündeki dolar cinsi tahvilinin kupon ödemesinin son tarihini kaçırdı ve diğer tahvillerinin ödemelerini de kaçırabileceğini belirtti.



Çin’in ağır borç yükü altındaki gayrimenkul sektöründen bir şirket daha borçlarında temerrüde düşen şirketler arasına katılmış oldu.

İnşaat şirketlerinin borç krizi dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’deki devasa gayrimenkul piyasasını etkiliyor.

Yeni konut satışları ve inşaatına başlanan konut sayısı keskin şekilde gerilerken, kredi almanın zorlaşmasıyla birlikte inşaatların yarıda kalacağından endişelenen potansiyel alıcılar alım kararlarını ertelemeye başladı.

Çin’in satışlarına göre en büyük üçüncü gayrimenkul geliştirme şirketi Sunac’a yakın bir kaynak, şirketin dolar cinsi borcunu yapılandırmayı değerlendirdiği bilgisini verdi.

Kaynak, şirketin aynı zamanda devlete ait kuruluşlar ile stratejik yatırımlar hakkında görüştüğünü ifade etti.

Sunac, sorulara cevap vermedi.

Çin’in gayrimenkul sektörü, Çinli Evergrande Group ve Kaisa Group’un borçlarında temerrüde düşmesinden zarar görmüştü. Son olarak Zhongliang Holdings borçları ödeyememişti.

Analistler ve gayrimenkul geliştirme şirketleri, Sunac’ın borcunu ödeyememesinin ardından diğer gayrimenkul geliştiricilerinin de borç ödemelerini geciktirme veya borç yapılandırma olasılığının arttığını belirttiler.