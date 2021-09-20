Çin’de vapur alabora oldu: 9 ölü, 6 kayıp

Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liupanshui şehrinde 40 kişilik kapasitesi bulunan bir vapur Zangke Nehri’nde alabora oldu. Kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı belirtilen vapurun batması sonucu 31 kişi kurtarıldı, can kaybı sayısı ise dün itibarıyla 9’a ulaştı. Yolculardan çoğunun öğrenci olduğu öğrenilirken, kayıp olan 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kurtarma operasyonu için bölgeye 17 ekip ve 50 tekne sevk edildi. Yetkililer, vapurdaki yolcu sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.