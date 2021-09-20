  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin’de vapur alabora oldu: 9 ölü, 6 kayıp
Dünya

Çin’de vapur alabora oldu: 9 ölü, 6 kayıp

Çin’in Guizhou eyaletinde bir vapurun alabora olması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 12:56:00 -
Çin’de vapur alabora oldu: 9 ölü, 6 kayıp

Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liupanshui şehrinde 40 kişilik kapasitesi bulunan bir vapur Zangke Nehri’nde alabora oldu. Kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı belirtilen vapurun batması sonucu 31 kişi kurtarıldı, can kaybı sayısı ise dün itibarıyla 9’a ulaştı. Yolculardan çoğunun öğrenci olduğu öğrenilirken, kayıp olan 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kurtarma operasyonu için bölgeye 17 ekip ve 50 tekne sevk edildi. Yetkililer, vapurdaki yolcu sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay