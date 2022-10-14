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Dünya Çin’de TÜFE’nin artış oranı belli oldu
Dünya

Çin’de TÜFE’nin artış oranı belli oldu

Çin’de eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,8; Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) ise yüzde 0,9 arttığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 14:38:00 -
Çin’de TÜFE’nin artış oranı belli oldu

Yeni Akit  Ankara

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında Çin’de TÜFE geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8; geçen aya göre yüzde 0,3 arttı. Yılın ilk dokuz ayında, TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 2 yükseldiği kaydedildi.

Veriler aynı zamanda, eylül ayında ÜFE’nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttığını, ağustosa göre ise yüzde 0,1 azaldığını gösterdi. Ocak-eylül döneminde, Çin’de ÜFE’nin yıllık bazda yüzde 5,9 arttığı açıklandı.

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