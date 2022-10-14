Çin’de TÜFE’nin artış oranı belli oldu
Çin’de eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,8; Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) ise yüzde 0,9 arttığı bildirildi.
Yeni Akit Ankara
Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında Çin’de TÜFE geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8; geçen aya göre yüzde 0,3 arttı. Yılın ilk dokuz ayında, TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 2 yükseldiği kaydedildi.
Veriler aynı zamanda, eylül ayında ÜFE’nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttığını, ağustosa göre ise yüzde 0,1 azaldığını gösterdi. Ocak-eylül döneminde, Çin’de ÜFE’nin yıllık bazda yüzde 5,9 arttığı açıklandı.