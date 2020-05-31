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Aktüel

Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:23:42 -
Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 27 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Şantung eyaletinde 2 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Kovid-19 hastası 2 kişinin iyileşerek hastaneden taburcu edildiği belirtilen açıklamada, virüs taşıdığı şüphesiyle gözlem altında tutulan 565 kişinin de karantinadan çıktığı ifade edildi.

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 11 bin 468'e yükseldiği ülkede, 270 kişi hayatını kaybetti.


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